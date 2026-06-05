Количество производительных ядер удвоят.

По слухам, в 2027 году компания Intel представит обновлённые процессоры Wildcat Lake Refresh с 8-ядерной конфигурацией из четырёх производительных P-ядер и четырёх маломощных LPE-ядер. Процессоры выпустят в рамках серии Core 400, запланированы модели классов Core 7 и Core 5. Об этом сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера Jaykihn и собственные источники.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Обновление считают значительным. В актуальном семействе Wildcat Lake флагманской конфигурацией является 6-ядерная из двух P- и четырёх LPE-ядер. Двукратное увеличение P-ядер должно оказать гораздо более заметный эффект на общую производительность, чем если бы в Intel решили увеличить количество LPE-ядер. Также по слухам в Intel отменили выпуск 6-ядерных процессоров Nova Lake для бюджетных ноутбуков. По всей видимости, Wildcat Lake Refresh с 8-ядерной конфигурацией оказались производительнее и выгоднее. Процессоры Nova Lake станут основой ноутбуков высокого класса.

реклама

Официально в Intel не подтвердили планы на Wildcat Lake Refresh, на рынке только недавно начали появляться ноутбуки с процессорами Wildcat Lake.