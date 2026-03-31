На японском сайте компании ASRock обнаружили два новых игровых монитора серии Phantom Gaming. Это модели PG27QFT2C и PG27QFT1B, которые отличаются только подставкой. Оба монитора оснащаются 27-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением QHD (2560 на 1440 пикселей) и поддерживают максимальную частоту обновления 180 Гц. Это 8-битные дисплеи с поддержкой технологии FRC (Frame Rate Control), которая позволяет имитировать глубину цвета 10 бит для отображения цветовой палитры 1,07 млрд. цветов. На дисплей нанесено антибликовое покрытие.

Для мониторов заявлено 96-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3, 133-процентное покрытие sRGB, сертификация VESA DisplayHDR 400 и поддержка технологии переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium. В числе прочего технологии для снижения воздействия синего света, низкое время отклика 1 мс MPRT (Moving Picture Response Time) и 5 мс GtG (Gray-to-Gray), дополнительные игровые функции (повышение детализации в тёмных областях, наложение прицела и счётчика частоты кадров).

Монитор оснащается двумя портами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4, аудиоразъёмом 3,5 мм для наушников. Что касается подставки, в модели PG27QFT2C она позволяет регулировать монитор по высоте и углу наклона, поворачивать дисплей, в то время как в модели PG27QFT1B подставка позволяет только наклонять монитор.

По всей видимости, мониторы впервые были замечены в Японии, PG27QFT2C стоит примерно 29980 иен, а PG27QFT1B — 27980 иен. Международная доступность и цены в других регионах не уточняются.