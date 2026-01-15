Информации о видеокарте практически нет.

Некоторым партнёрам Intel по производству видеокарт до сих пор ничего неизвестно о подготовке графических ускорителей Arc B770, сообщает VideoCardz со ссылкой на свои источники в двух неназванных компаниях. Утверждается, что эти компании не получили ни тестовые платы, ни какие-либо спецификации. Тем не менее, прототипы якобы существуют и тестируются в лабораториях Intel. Компания держит всю информацию в строжайшей тайне, информации практически нет.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Намёки на тестирование Arc B770 находили в транспортных базах данных и в драйверах. Точнее, речь идёт не о какой-либо конкретной видеокарте, а о графическом процессоре BMG-G31, который может стать основой преемника Arc A770 с потенциальным наименованием B770. Название видеокарты официально не подтверждено. Всё это слухи и предположения.

На сегодняшний день нет явного подтверждения, что Intel планирует выпустить в семействе Battlemage более производительную видеокарту. С одной стороны, это кажется маловероятным в условиях роста цен на память. С другой стороны, видеокарты AMD и NVIDIA дорожают, уже появились слухи о сокращении ассортимента, в таких условиях Intel могла бы попытаться выпустить какую-то альтернативу видеокартам среднего класса от конкурентов.

От момента утверждения спецификаций до наращивания производства часто проходит шесть недель или больше, отмечают в VideoCardz. По всей видимости, в ближайшие полтора месяца новых видеокарт точно можно не ждать.