Новые слухи из Китая о переменах на производстве в связи с дефицитом памяти.

Предыдущие слухи о сокращении производства видеокарт NVIDIA с объёмом видеопамяти более 8 ГБ в пользу массовых моделей GeForce RTX 5060 и 5060 Ti 8 ГБ оказались неточными, сообщает VideoCardz. По новой информации, которая тоже является неофициальной, актуальная система распределения производственных ресурсов подразумевает, что среди моделей с одинаковым объёмом видеопамяти приоритет будет отдаваться самым производительным.

Источник изображения: hieu101193, Unsplash (отредактировано)

Таким образом, GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ является более приоритетной видеокартой для производства среди остальных моделей с 8 ГБ видеопамяти. Что касается RTX 5060 Ti 16 ГБ, она не в приоритете, поскольку самой производительной 16-гиговой видеокартой NVIDIA является RTX 5080 — её и будут производить. Новая система не касается RTX 5070, поскольку это единственная видеокарта с 12 ГБ видеопамяти в актуальной линейке, а также флагманских RTX 5090 и 5090D V2. Также источники не упоминают RTX 5050 и утверждают, что эти правила не применяются к видеокартам для ноутбуков.

Приоритетные видеокарты:

Стоит подчеркнуть, что это неофициальная информация от азиатских инсайдеров и СМИ. Ситуация может в корне отличаться в разных регионах и у разных производителей. Тем не менее, кажется очевидным, что высокий спрос на память и графические ускорители со стороны сектора искусственного интеллекта будет оказывать значительное влияние на распределение производственных ресурсов. По различным прогнозам, дефицит памяти на потребительском рынке может продолжаться несколько лет. Растут цены на оперативную память, видеокарты, твердотельные накопители, ассортимент снижается.

Ранее появились слухи о возвращении GeForce RTX 3060. Считается, что в сложившихся условиях эта видеокарта может помочь расширить ассортимент доступных решений. Почему именно RTX 3060, какая из версий — инсайдеры не уточняют. На вопрос о возвращении в продажу старых видеокарт Дженсен Хуанг отреагировал положительно, назвав это хорошей идеей, и даже заявил, что для них могли бы доработать некоторые из современных ИИ-технологий. Было бы неплохо, но генерация кадров NVIDIA на видеокартах RTX 30 так и не появилась.

