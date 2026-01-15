В эксперименте участвовала модель AORUS XTREME WATERFORCE WB.

Видеокарту AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE WB 32G успешно модифицировали, припаяв второй разъём питания 12V-2x6, сообщает VideoCardz. Результатами поделился пользователь YouTube под псевдонимом sugi0lover. Владелец видеокарты показал модифицированную видеокарту на видео, а также рассказал о своих наблюдениях по итогу тестирования и разгона.

Источник изображения: GIGABYTE

Рассматриваемая видеокарта с завода оснащается одним разъёмом питания 12V-2x6, однако в ноябре 2025 года стало известно, что в некоторых моделях GeForce RTX 5090 от GIGABYTE используется печатная плата, к которой можно припаять второй разъём 12V-2x6. Один из первых успешных экспериментов был проведён с моделью GAMING OC. Владелец припаял второй разъём питания и разогнал видеокарту, выполнив так называемый шунт-мод. В результате эксперимента энергопотребление видеокарты превысило 800 Вт.

Источник изображения: sugi0lover, YouTube

Модель XTREME WATERFORCE WB тоже основана на подобной печатной плате и может быть успешно модифицирована при наличии у владельца определённых навыков. В результате тестирования после модификации удалось выяснить, что потребление энергии распределяется по двум кабелям неравномерно. Без разгона основной разъём «пропускает» около 369 Вт, а добавленный — около 231 Вт. Это примерно 61,5% от общего энергопотребления на первом кабеле и 38,5% на втором.

После разгона энергопотребление видеокарты удалось повысить до 1521 Вт. Соотношение распределения энергии сохранилось. Энергопотребление через основной разъём составляло 936 Вт, а через дополнительный — 585 Вт.

Видеокарты GeForce RTX 5090 с двумя разъёмами питания существуют. Это премиальные модели для энтузиастов и оверклокеров. К таким моделям относятся GALAX HOF OC LAB XOC, MSI LIGHTNING Z, а также ASUS ROG Astral и Matrix со скрытым питанием GC-HPWR. Компания GIGABYTE такую модель пока не выпустила, новейшая AORUS INFINITY 32G оснащается одним разъёмом питания 12V-2x6. Скорее всего, печатные платы с возможностью установки двух разъёмов 12V-2x6 разработаны для унификации.