В кабель встроен небольшой электронный блок управления.

В компании Cybenetics Labs разработали прототип универсального кабеля 12V-2x6 с защитой от перегрева и плавления, сообщает VideoCardz. Автором разработки является генеральный директор компании Арис Мпициопулос (Aris Mpitziopoulos), также известный, как автор ресурса Hardware Busters и одноимённого канала на YouTube с обзорами блоков питания и прочих компьютерных комплектующих. Компания Cybenetics Labs занимается сертификацией компьютерных блоков питания, корпусов и вентиляторов.

Источник изображения: ComputerBase (и далее)

Прототип устройства изучили авторы немецкого ресурса ComputerBase. Разработка выглядит как обычный кабель с небольшим электронным блоком. Подробности о «внутренностях» блока не раскрываются. Чтобы защитные функции работали исправно, кабель должен быть подключён напрямую к блоку питания.

На электронном блоке располагается световой индикатор и разъём USB Type-C для подключения к компьютеру с целью настройки и мониторинга в реальном времени. Разработано специальное программное обеспечение, с помощью которого можно настроить параметры защиты и вести регистрацию рабочих параметров. В частности, настраиваются пороговые значения силы тока на питающих линиях, температура, временные интервалы срабатывания защиты.

С помощью параметра «Точка срабатывания защиты от перегрузки по току» можно установить максимальное значение тока для каждой питающей линии в диапазоне 8…12 ампер. Параметр «Точка срабатывания защиты от перегрева» можно настроить в диапазоне 80…95 градусов Цельсия.

При достижении заданных значений будет выдано предупреждение — звуковой сигнал. Если значения рабочих параметров останутся в опасной зоне по прошествии заданного интервала времени, питание видеокарты прекратится. Временные интервалы срабатывания защиты тоже можно настроить, по умолчанию это 10 секунд для звуковой сигнализации и дополнительного периода перед отключением питания видеокарты. Значения параметров сохраняются в электронном блоке, поэтому, если не нужен мониторинг в реальном времени, USB Type-C кабель после настройки можно отключить.

Для мониторинга и регистрации в режиме реального времени доступны значения тока на питающих линиях и температура, на обоих концах кабеля и в центре электронного блока. Регистрация параметров происходит с интервалом 100 миллисекунд. Программное обеспечение позволяет представить замеры в виде графиков, экспортировать данные в файл электронной таблицы Excel.

В Cybenetics Labs пока не нашли партнёров для серийного производства и дистрибуции, поэтому будущее прототипа остаётся неопределённым. Если он всё же станет серийным продуктом, компания планирует продавать его по цене, близкой к себестоимости.