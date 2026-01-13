В комплекте с двумя вентиляторами.

Компания Thermalright представила воздушный процессорный кулер Frost Tower 140 (FT140), сообщает TechPowerUp. Новая модель с двухбашенной конструкцией позиционируется как решение премиум-класса. Утверждается, что кулер разрабатывался для конкуренции с системами жидкостного охлаждения (СЖО), оснащёнными радиаторами типоразмера 240-мм.

Источник изображения: Thermalright (и далее)

Thermalright FT140 является одним из самых больших воздушных кулеров на рынке. Вместе с вентиляторами его размеры составляют 140×146×158 мм. В конструкции используется семь 6-мм тепловых трубок, медное основание и два массива алюминиевых рёбер с вырезами под радиаторы модулей оперативной памяти и подсистемы питания материнской платы.

В комплектацию Thermalright FT140 входят два вентилятора: 140-мм TL-N14DW-R7 и 120-мм TL-N12W-R9, расположенные в конфигурации «тяни-толкай». Вентилятор диаметром 120-мм установлен спереди и проталкивает воздух через первую башню. В свою очередь, вентилятор диаметром 140-мм, установленный между двумя башнями, помогает воздуху быстрее пройти через первый массив рёбер и проталкивает воздух дальше.

Вентилятор TL-N12W-R9 вращается со скоростью до 2400 об/мин, создавая воздушный поток до 83,35 CFM при статическом давлении 2,95 мм вод. ст. Вентилятор TL-N14DW-R7 вращается со скоростью до 1850 об/мин, создавая воздушный поток до 120 CFM при статическом давлении 2,4 мм вод. ст. На максимальных оборотах уровень шума достигает 33,3 и 36,25 дБА соответственно. Оба вентилятора оснащены крыльчатками из жидкокристаллического полимера, антивибрационными силиконовыми креплениями и двойными шарикоподшипниками.

Thermalright FT140 поставляется с креплением Thermalright SS2 для установки на платформы AMD AM5 и AM4, Intel LGA1851, LGA1700 и LGA1200/115x. Кулер появится в полностью чёрном и белом исполнении. Цены и сроки начала продаж не уточняются.