molexandr
Обзоры AMD Ryzen 7 9850X3D опубликуют 28 января — за день до начала продаж
Процессоры рассылают рецензентам.

Компания AMD приступила к отправке процессоров Ryzen 7 9850X3D рецензентам, сообщает VideoCardz. По неофициальной информации, обзоры разрешено публиковать с 28 января. В продаже процессоры должны появиться 29 января.

Источник изображения: AMD (и далее)

В VideoCardz процессор Ryzen 7 9850X3D считают чуть ли не главным анонсом компании AMD на прошедшей выставке CES 2026, хотя 9850X3D ничего нового не приносит, это просто разогнанная версия 9800X3D. По крайней мере, в AMD не сообщали о каких-либо других качественных изменениях в новой модели. Значимого прироста производительности, по всей видимости, ожидать не стоит. В AMD не сталкивали 9800X3D и 9850X3D напрямую, но оба эти процессора сравнили с Intel Core Ultra 9 285K: игровая производительность системы с 9800X3D в среднем была на 24% выше, а производительность системы с 9850X3D — на 27% выше.

В AMD подтвердили, что Ryzen 7 9850X3D не является заменой 9800X3D — оба процессора будут доступны в продаже. Новую модель можно рассматривать как разогнанный из коробки 9800X3D за дополнительную плату. Не исключено, что новый процессор может быть «удачнее» в плане разгона — это предстоит выяснить рецензентам.

Процессоры с 3D V-Cache, особенно 8-ядерные модели, являются популярным выбором для сборки игровых систем. Производительность игр на системах с этими процессорами должна быть менее подвержена ограничению со стороны медленной памяти, что как никогда актуально в условиях резкого роста цен на оперативную память.

Для кого-то более интересным мог стать анонс гибридных процессоров AMD Ryzen AI 400 для настольных ПК. Хотя воочию их пока никто не видел, рендеры предполагают, что эти процессоры будут выпущены в корпусе AM5 для полноценных настольных систем. Это значительное обновление в сравнении с процессорами серии Ryzen 8000G: новая архитектура ядер Zen 5, больше ядер, обновлённая интегрированная графика RDNA 3.5 и больше вычислительных блоков графики. Кроме этого, настольные Ryzen AI 400 сохранят рабочий нейронный сопроцессор с производительностью до 50…55 TOPS, что позволит воспользоваться функциями Microsoft Copilot+ PC в операционной системе Windows 11.

#amd #процессоры #обзоры #тесты #ryzen 7 9850x3d #рецензии
Источник: videocardz.com
