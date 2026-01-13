Профессиональные видеокарты, 24 или 48 ГБ видеопамяти GDDR6.

Компания SPARKLE объявила о выпуске серии профессиональных видеокарт Intel Arc Pro B60, сообщает VideoCardz. Стартовой моделью в линейке стала версия Blower Edition с 24 ГБ видеопамяти.

В первую очередь видеокарта предназначена для рабочих станций и, в частности, решения задач, связанных с искусственным интеллектом. Эта версия доступна в розничной продаже, в США видеокарта уже появилась и продаётся по цене от 799 $. В других странах доступность зависит от наличия дистрибьюторов.

Источник изображения: SPARKLE (и далее)

Blower Edition оснащается системой охлаждения с центробежным вентилятором, которая занимает два слота расширения. Такая конструкция обеспечивает более широкие возможности для размещения нескольких таких видеокарт в одной системе и формирования вычислительного кластера для решения ресурсоёмких задач.

Среди новых видеокарт сложно найти альтернативу с 24 ГБ видеопамяти за те же деньги, поэтому Intel Arc Pro B60 должна вызвать интерес среди профессионалов и энтузиастов, которые увлекаются ИИ. Графический процессор видеокарты содержит 20 ядер Xe 2-го поколения и 160 блоков матричных вычислений Intel XMX, а пиковая вычислительная производительность на операциях INT8 достигает 197 триллионов операций в секунду (TOPS).

Также SPARKLE представила варианты Intel Arc Pro B60 Passive 24GB и Passive 48GB с пассивным охлаждением. Они уже не будут доступны в розничной продаже. Модели предназначены для системных интеграторов и могут поставляться для масштабного развёртывания в корпоративной среде, в промышленных системах и серверах.

Стоит напомнить, что версия с 48 ГБ видеопамяти — это две видеокарты Arc Pro B60 на одной печатной плате. Каждая использует по 8 линий PCIe 5.0 одного слота PCI-E 5.0 x16. Обычная версия Intel Arc Pro B60 24GB требует 200 Вт энергии и подключение одного 8-контактного разъёма дополнительного питания, «двухголовая» версия требует 400 Вт и питается от разъёма 12V-2x6.

В числе преимуществ также упоминается поддержка нескольких видеокарт в Linux-системах для масштабируемых развёртываний, профессиональные драйверы с сертификацией от независимых поставщиков программного обеспечения, аппаратная поддержка кодирования и декодирования AV1.