AMD Ryzen AI 9 465 и AI 7 450 обнаружены в базе данных бенчмарка BAPCo CrossMark, сообщает VideoCardz. Это 10- и 8-ядерный гибридные процессоры неанонсированного семейства с предполагаемым названием Gorgon Point 2. Это обновление текущего семейства Krackan Point без изменений в архитектурах центрального, графического и нейронного процессоров.

Источник изображения: BoliviaInteligente, Unsplash

AMD Ryzen AI 9 465 оснащён четырьмя ядрами Zen 5 и шестью ядрами Zen 5c, 12-ядерной интегрированной графикой Radeon 880M на базе архитектуры RDNA 3.5. В свою очередь, Ryzen AI 7 450 сочетает три ядра Zen 5 и пять ядер Zen 5c, 8-ядерную графику Radeon 860M. Также в оба процессора встроен нейронный блок (Neural Processing Unit, NPU) с вычислительной производительностью более 55 триллионов операций в секунду (TOPS).

Источник изображения: BAPCo CrossMark

Новые находки, наряду с недавно обнаруженным Ryzen AI 9 HX 470, подтверждают, что грядущая серия Ryzen AI 400 объединит переименованные процессоры Strix и Kraken Point. Ноутбуки с процессорами этой серии должны начать появляться в первом квартале 2026 года после официального анонса на выставке CES 2026. Это означает, что AMD не намерена в ближайшее время представлять Zen 6 процессоры для ноутбуков, считают в VideoCardz.