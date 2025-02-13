Новый режим, новые возможности кастомизации и многое другое.

Открытое бета-тестирование Global Storm для бесплатного многопользовательского мехa-экшена Mecha BREAK начнётся 23 февраля, объявил разработчик Amazing Seasun Games. Бета-тест будет доступен на игровых консолях Xbox Series X|S и ПК, в последнем случае игра распространяется через платформу Steam. Предзагрузка игры станет доступна в Steam с 20 февраля.

Скриншот из игры Mecha BREAK. Источник изображения: Amazing Seasun Game и Steam

Предстоящий бета-тест включает в себя все игровые возможности, которые будут доступны на релизе. Игроков ждёт вступительное руководство, возможности кастомизации персонажей и мехов, космическая станция, доступная для исследования, три основных игровых режима, тренировочный зал и тринадцать различных мехов.

В числе прочих изменений относительно прошлого бета-тестирования: переработанные карты для игровых режимов Operation VERGE (6-на-6) и Ace Arena (3-на-3), система репутации, изменения в балансе, новые боевые возможности и новые возможности настройки пилотов и мехов. В частности, разработано новое оборудование для динамического улучшения мехов в процессе боя.

Добавлен совершенно новый режим игры под названием Mashmak. Судя по описанию, игроки будут сражаться друг с другом за контроль над одноимёнными островами и/или их ресурсами. Непредсказуемости в игровой процесс добавят с помощью импульсных штормов, «которые способны пожирать всё на своём пути».

Ожидается, что релиз игры состоится в 2025 году, возможно, весной. Mecha BREAK может стать первой игрой с технологиями NVIDIA ACE и Digital Human для «оживления» NPC. Языковая модель NVIDIA Nemotron-4 4B Instruct позволит персонажам понимать игрока, реагировать на его действия и выполнять его инструкции.