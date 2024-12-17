О каких-либо изменениях в игровой производительности пока не сообщается.

Компания ASRock выпустила бета-версии BIOS с микрокодом Intel 0x114 и обновлением Intel ME для всех материнских плат с чипсетом Intel Z890, сообщает ComputerBase. На момент написания компания ASUS также опубликовала на форуме ROG бета-версии BIOS для восьми плат Intel Z890, пишет HardwareLuxx. В ASRock также сообщали о выходе нового драйвера Intel Platform Power Management (PPM), который положительно влияет на производительность в играх.

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На данный момент неизвестно, исправляет ли новый микрокод проблемы с производительностью процессоров Arrow Lake в играх, официальных комментариев Intel нет, но они ожидаются в ближайшее время, во всяком случае, на прошлой неделе старший директор отдела технического маркетинга Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) обещал поделиться новой информацией в ближайшие дни.

Ранее Хэллок подтвердил наличие проблем с производительностью процессоров Intel Arrow Lake в ряде сценариев, включая игры, сообщив, что в компании работают над исправлениями, которые должны выпустить в конце ноября или начале декабря. Судя по всему, подготовка исправлений заняла больше времени, чем ожидалось.