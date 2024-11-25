Похоже, это обещанное Intel исправление проблем Arrow Lake.

ASRock объявила о доступности нового драйвера Intel Platform Power Management (PPM) версии 1007.20240913 для настольных материнских плат LGA 1851 и процессоров Arrow Lake. Этот драйвер управляет питанием платформы, регулируя частоту и напряжение процессора в зависимости от нагрузки. Рекомендуется как можно скорее загрузить и установить новый драйвер, чтобы улучшить работу процессоров Intel Core Ultra 2-го поколения.

Источник изображения: ASRock

По данным ASRock, на системе с процессором Intel Core Ultra 9 285K и видеокартой AMD Radeon RX 7900 XTX новый драйвер повысил производительность в бенчмарке Final Fantasy XIV: Downtrail на 13,23% — итоговая оценка 29157 увеличилась до 33017 баллов. Прирост производительности может отличаться от приложения к приложению.

Ранее в Intel подтвердили проблемы с производительностью настольных процессоров Intel Core Ultra 2-го поколения и обещали выпустить исправления. Вероятно, это одно из них. Скачать новый драйвер Intel PPM для материнских плат ASRock можно на официальном сайте производителя, в разделе «Поддержка» на странице каждой конкретной платы.