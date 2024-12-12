От новых BIOS ждут обещанного повышения производительности в играх.

На форуме Overclock.net одним из пользователей был опубликован, как утверждается, новый микрокод Intel 0x114 для материнских плат LGA 1851 и процессоров Arrow Lake, сообщает Wccftech. Микрокод опубликовал пользователь под псевдонимом Nickshih, судя по всему, он является специалистом, имеющим отношение к компании ASRock, и недавно отметился рекордным разгоном пары модулей DDR5 до скорости выше 10000 мегатранзакций в секунду (МТ/с) на материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF.

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Как ожидается, в микрокоде 0x114 компания Intel наконец-то представит обещанные исправления для оптимизации производительности процессоров Arrow Lake в играх и ряде других рабочих нагрузок. Но пока энтузиасты, вручную обновившие BIOS новым микрокодом, не сообщают о каких-либо значимых изменениях в этом направлении. Стоит подчеркнуть, что опубликован был только микрокод, с которым продвинутые пользователи «пересобрали» существующие BIOS, так что какие-либо выводы делать преждевременно — нужно дождаться новых официальных BIOS.

Тем не менее, стоит отметить, что один из экспериментаторов сообщил о снижении рабочих частот процессора и производительности, но при этом удалось разогнать два модуля оперативной памяти до 10000 МТ/с. Этот результат был получен на материнской плате ASUS ROG Maximus Z890 Apex, когда опубликованный микрокод потенциально может быть предназначен только для ASRock Z890 Taichi OCF. У другого пользователя (вероятно, обладающего нужной платой), частоты не упали, а производительность в Cyberpunk 2077 выросла примерно на 3% одновременно со снижением энергопотребления процессора на 10%.