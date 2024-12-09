Похоже, что официального подтверждения этого пока нет.

Обещанные Intel оптимизации и исправления для настольных процессоров Arrow Lake, среди прочего повышающие игровую производительность, могут быть внедрены в микрокод 0x114, ожидают специалисты Hot Hardware.

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Вскоре после выпуска настольных процессоров Intel Arrow Lake старший директор по техническому маркетингу Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) признал наличие проблем, отметив, что в компании уже работают над исправлениями. В Intel планировали представить исправления в конце ноября или начале декабря. Вторая неделя декабря уже идёт, а официальных новостей об исправлениях нет. Судя по всему, вскоре появятся новые BIOS с микрокодом 0x114 и, исходя из обещаний, исправления должны быть внедрены в этот микрокод. Официального подтверждения данной информации, похоже, нет, иными словами — это догадки журналистов.

Как отмечают в Hot Hardware, недавно был представлен микрокод 0x113, но это обновление было в основном сосредоточено на улучшении совместимости с оперативной памятью. Также ранее ASRock объявила об обновлении драйвера Intel Platform Power Management (PPM) с повышением игровой производительности, входит ли это в список обещанных исправлений, не уточнялось.

Информации о сроках выхода новых BIOS с микрокодом 0x114 пока нет.