Для модулей использовалось обычное воздушное охлаждение при комнатной температуре.

На материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF удалось успешно разогнать двухканальный комплект оперативной памяти DDR5 до скорости 10133 мегатранзакций в секунду (МТ/с) без применения экстремального охлаждения, сообщает Wccftech со ссылкой на ресурс HKEPC, рекорд установил оверклокер Ник Ши (Nick Shih). Подчёркивается, что разгон осуществлялся при комнатных температурах, использовалось воздушное охлаждение.

Источник изображения: Wccftech, HKEPC

Оверклокер использовал комплект памяти v-color Manta XFinity RGB DDR5. Ранее с новой DDR5 CUDIMM памятью из этой серии были установлены несколько рекордов разгона. На момент написания третье место в рейтинге HWBOT по тактовой частоте оперативной памяти занимает американский оверклокер под псевдонимом AKM с разгоном одного модуля Manta XFinity RGB DDR5 до 6264 мегагерц (МГц). Ещё не так давно этот результат был на первом месте, но оверклокерам snakeeyes и Splave удалось добиться более высоких результатов, тоже при помощи ASRock Z890 Taichi OCF. На втором месте рейтинга результат snakeeyes, которому удалось разогнать оперативную память Patriot Viper Xtreme 5 до частоты 6318 МГц, на первом месте Splave, разогнавший G.Skill Trident Z5 CK RGB до частоты 6333 МГц. Но все эти рекорды были установлены с одним модулем памяти при охлаждении жидким азотом.

Источник изображения: Wccftech, HKEPC

Вряд ли многим покорится такой разгон, продвинутых компонентов и навыков тут недостаточно, нужны отборные комплектующие, процессор, оперативная память, материнская плата. Тем не менее, все эти рекорды доказывают, что ASRock Z890 Taichi OCF — отличная плата для разгона оперативной памяти. Плата оснащается внушительной 27-фазной подсистемой питания со 110-амперными транзисторами, что позволит раскрыть разгонный потенциал процессора.