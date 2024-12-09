На материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF удалось успешно разогнать двухканальный комплект оперативной памяти DDR5 до скорости 10133 мегатранзакций в секунду (МТ/с) без применения экстремального охлаждения, сообщает Wccftech со ссылкой на ресурс HKEPC, рекорд установил оверклокер Ник Ши (Nick Shih). Подчёркивается, что разгон осуществлялся при комнатных температурах, использовалось воздушное охлаждение.
Оверклокер использовал комплект памяти v-color Manta XFinity RGB DDR5. Ранее с новой DDR5 CUDIMM памятью из этой серии были установлены несколько рекордов разгона. На момент написания третье место в рейтинге HWBOT по тактовой частоте оперативной памяти занимает американский оверклокер под псевдонимом AKM с разгоном одного модуля Manta XFinity RGB DDR5 до 6264 мегагерц (МГц). Ещё не так давно этот результат был на первом месте, но оверклокерам snakeeyes и Splave удалось добиться более высоких результатов, тоже при помощи ASRock Z890 Taichi OCF. На втором месте рейтинга результат snakeeyes, которому удалось разогнать оперативную память Patriot Viper Xtreme 5 до частоты 6318 МГц, на первом месте Splave, разогнавший G.Skill Trident Z5 CK RGB до частоты 6333 МГц. Но все эти рекорды были установлены с одним модулем памяти при охлаждении жидким азотом.
Вряд ли многим покорится такой разгон, продвинутых компонентов и навыков тут недостаточно, нужны отборные комплектующие, процессор, оперативная память, материнская плата. Тем не менее, все эти рекорды доказывают, что ASRock Z890 Taichi OCF — отличная плата для разгона оперативной памяти. Плата оснащается внушительной 27-фазной подсистемой питания со 110-амперными транзисторами, что позволит раскрыть разгонный потенциал процессора.