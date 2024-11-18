Спрос сохраняется и на процессоры AMD AM4.

Журналисты Wccftech проанализировали статистику продаж процессоров в крупных зарубежных интернет-магазинах: AMD продаёт три поколения процессоров как горячие пирожки, в то время как Intel все меньше интересует покупателей.

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На момент написания ни один процессор Intel не входит в десятку самых продаваемых на американской торговой площадке Amazon, и, что может удивить, процессоры AM4 на первых позициях по продажам. Как отмечают специалисты, процессоры AMD уже какое-то время доминируют по продажам, но то, что ни один процессор Intel не входит в десятку самых продаваемых процессоров на Amazon — это в новинку. Ещё недавно в топ-10 входил Intel Core i5 13600KF, но теперь уже нет, несмотря на меньшую цену, чем у AMD Ryzen 5 7600X, который в топ-10 находится на 4 месте. Наблюдается большой спрос на процессоры AMD Ryzen 7 5700X и Ryzen 5 5600X, что связывают с их относительно невысокой ценой при достаточно высокой производительности.

На торговой площадке Newegg ситуация немного другая, четыре процессора Intel находятся в десятке самых продаваемых — это Intel Core i7-12700K и Core i9-12900K, а также Core i7-14700K и Core i9-14900K. На первых позициях по продажам процессоры AMD: лидером по статистике является Ryzen 7 9800X3D, за ним следует Ryzen 5 7600X, а далее Ryzen 7 7800X3D и 5700X3D. Процессоры AMD Ryzen X3D входят в списки бестселлеров Amazon и Newegg.

Похоже, что AMD будет доминировать в ближайшие месяцы. У Intel был шанс изменить ситуацию с помощью настольных процессоров Core Ultra 200S (Arrow Lake), но что-то пошло не так. В Intel признали проблемы с производительностью в некоторых сценариях и готовят исправления к концу ноября, тем не менее, не все будут их ждать.

По информации блогера @TechEpiphanyYT в социальной сети X (заблокирована в РФ), AMD многократно превосходит Intel по продажам у крупного немецкого ритейлера Mindfactory: на 46-й неделе было продано 6175 процессоров AMD и 360 процессоров Intel. В случае AMD на платформу AM5 пришлось 4850 продаж, в случае Intel больше всего продаж пришлось на платформу LGA 1700, продано 310 процессоров, а что касается LGA 1851 — продано 40 процессоров Arrow Lake.

Ранее также сообщалось, что в Южной Корее AMD заняла значительную долю рынка настольных процессоров в 62%, процессоры AMD Ryzen X3D пользуются спросом у геймеров, при этом у Intel нет подобной альтернативы — в потребительском сегменте компания пока не планирует выпускать процессоры с дополнительными кристаллами кэш-памяти.