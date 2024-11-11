В других регионах специалисты наблюдают аналогичную тенденцию.

В Южной Корее наблюдается значительный рост продаж процессоров AMD для настольных ПК, сообщает Wccftech со ссылкой на отчёт Danawa и публикацию издания Zdnet. По данным за прошедшую неделю, на процессоры AMD пришлось 62% от общего объёма продаж. Это на 6% больше, чем в июле 2024 года, и на 21% больше, по сравнению с прошлым годом.

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«Если текущая ситуация сохранится и не произойдёт серьёзных изменений, рост доли рынка процессоров AMD Ryzen будет продолжаться в течение довольно долгого времени», — пишет Zdnet со ссылкой на прогнозы южнокорейских дистрибьюторов. Аналогичная тенденция прослеживается и в других регионах, AMD добивается значительного прогресса, превосходя Intel по продажам, отмечают в Wccftech.

В числе причин сниженного интереса к процессорам Intel Core Ultra 200S специалисты называют неубедительную производительность в играх и отсутствие информации о длительности поддержки платформы: неизвестно, выпустит ли Intel следующее поколение процессоров для сокета LGA 1851, в то время как AMD заявила о поддержке платформы AM5 до 2027 года, как минимум.

Что касается игровой производительности Intel Core Ultra 200S, старший директор отдела технического маркетинга Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) заявил на прошлой неделе, что результаты, полученные сторонними рецензентами, не соответствуют тем, что получены специалистами Intel в результате внутреннего тестирования. У процессоров обнаружились проблемы, над исправлением которых сейчас работают в Intel. Первые патчи появятся в течение месяца.

Несмотря на трудности, Intel продолжает удерживать доминирующее положение на рынке клиентских вычислений с долей 76,1% и рынке процессоров для настольных ПК с долей 71,3%, что возможно благодаря прочным корпоративным связям и обширной производственной инфраструктуре, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на данные исследовательской компании Mercury Research.

Однако динамика не в пользу Intel. На клиентском рынке AMD прибавила 2,9 процентных пункта (п.п.) в квартальном исчислении и 4,6 п.п. в годовом исчислении, на рынке процессоров для настольных ПК — 5,7 и 9,6 п.п. соответственно. Это значительное достижение.

AMD сделала огромный скачок с момента появления процессоров на базе оригинальной архитектуры Zen в 2017 году. Успех AMD выходит за рамки потребительского рынка: компания занимает 24,2% серверного рынка. Подразделение AMD, разрабатывающее процессоры для рабочих станций, отчиталось о рекордной квартальной выручке 3,549 млрд долларов США. Ещё десять лет назад компания даже не присутствовала в сегменте центров обработки данных в сколько-нибудь значимом виде, пишет TechPowerUp.