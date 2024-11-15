Напротив, в серверном сегменте Intel представит процессоры с дополнительным кэшем в следующем году.

В ближайшие планы Intel на потребительском рынке не входит выпуск процессоров, аналогичных AMD Ryzen X3D. Об этом в интервью YouTube блогерам Der8auer и Bens Hardware рассказал менеджер Intel по техническим коммуникациям Флориан Майслингер (Florian Maislinger). У Intel есть технологии для создания подобных процессоров и они найдут применение в 2025 году, но в серверном сегменте, где AMD тоже предлагает процессоры с 3D V-Cache.

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Ожидается, что Intel оснастит дополнительным кэшем на отдельных кристаллах процессоры Xeon семейства Clearwater, причём кэш будет добавлен непосредственно в базовую плитку, пишет VideoCardz также ссылаясь на HardwareLuxx. Процессоры Xeon следующего поколения могут иметь до 17 активных плиток.

Судя по процитированному VideoCardz заявлению Майслингера, рынок настольных процессоров далеко не самый крупный и поэтому не самый приоритетный для Intel, а такие процессоры, как AMD Ryzen X3D, и вовсе являются сугубо нишевым продуктом, который обладает значимыми преимуществами для определённой категории пользователей, но при этом имеет определённые недостатки и компромиссы. Всё это ставит под вопрос целесообразность усложнения производства и дополнительных затрат для выпуска подобных процессоров. Кроме того, похоже, в Intel не считают их преимущество значительным.

Авторы HardwareLuxx не сомневаются, что в Intel ведутся разработки подобных процессоров для потребительского рынка. Это прослеживается в патентах, где упоминается «кэш последнего уровня» (Last Level Cache, LLC) под кодовым названием Adamantine. Тем не менее, в потребительских продуктах он применения пока не нашёл, хотя ходили слухи, что такой кэш мог появиться в процессорах Meteor Lake.