Первые несколько исправлений должны выпустить к концу ноября или в начале декабря.

В Intel признали, что производительность новых настольных процессоров Arrow Lake страдает в некоторых сценариях, включая игровые, из-за проблем с оптимизацией, а также при определённых сочетаниях настроек BIOS и операционной системы. Показатели производительности Arrow Lake в первых обзорах от сторонних рецензентов не соответствуют тем, что специалисты Intel получили в ходе внутреннего тестирования.

Источник изображения: Intel и Tom's Hardware

Об этом рассказал старший директор отдела технического маркетинга Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock), отвечая на вопросы журналистов HotHardware и Tom's Hardware. Запись беседы опубликована на YouTube. В компании надеются выпустить несколько исправлений в ближайший месяц — в конце ноября или в начале декабря.





В частности, известны проблемы с повышенной задержкой памяти, но конкретно они на игровую производительность не влияют. Также Хэллок отрицает негативное влияние на производительность многокристальной конструкции новых процессоров.