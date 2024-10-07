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Moleculo
Подробности о конструкции DIMM слотов ASUS NitroPath: польза возрастает при наличии свободных слотов
Как контакты в слотах DIMM выступают в роли антенн для помех.

Известный под псевдонимом der8auer оверклокер опубликовал на своём YouTube канале видео о новой конструкции слотов оперативной памяти DDR5 с укороченными контактами, которую компания ASUS внедрила под названием NitroPath в некоторые материнские платы, сообщает HardwareLuxx.

Стало известно, что конструкция была разработана тайваньским производителем компонентов для слотов оперативной памяти LOTES и в течение года ASUS будет единственным производителем материнских плат с правом на использование этой конструкции в своих продуктах. Затем новую конструкцию смогут использовать в своих платах и другие компании.

Источник изображения: ASUS и OC3D

Сообщалось, что благодаря укороченным контактам иной формы NitroPath позволит снизить влияние помех и добиться более высоких скоростей работы памяти. Как обычно, нашлись скептики, однако der8auer и HardwareLuxx объясняют, что технология действительно работает. Дело в том, что электрические сигналы передаются в оба слота, даже если на канал используется только один модуль памяти, при этом выступающие участки контактных штырей являются своеобразными антеннами, которые «ловят» помехи, что негативно сказывается на качестве сигналов. Технология NitroPath особенно полезна, когда часть слотов под оперативную память свободна, но и когда все заняты польза есть — концы контактов не выступают в роли антенны для помех.

Разрез слота DIMM с конструкцией контактов ASUS NitroPath. Источник изображения: der8auer, YouTube

Специалист крупным планом показал разрезы обычного слота DIMM и нового с конструкцией NitroPath: хорошо видно, что в случае NitroPath контакты короче и не так сильно выступают, в частности, за счёт загнутой формы.


Ранее компания G.SKILL представила комплект оперативной памяти DDR5-9000, продемонстрировав его работоспособность на материнской плате ASUS ROG Crosshair X870E Hero с процессором AMD Ryzen 7 8700G. Указанная плата использует конструкцию NitroPath в слотах DIMM. Это стандартная память, а не CUDIMM, которая ранее была анонсирована рядом компаний.

Что касается CUDIMM, это улучшенные модули, на которых локально присутствует микросхема генерации тактового сигнала. Это тоже позволяет уменьшить влияние помех и повысить скорость работы памяти. Первые анонсированные модули CUDIMM работают на скорости от 9200 до 9600 мегатранзакций в секунду, ожидается, что в будущем скорости возрастут до 10000.

Модули CUDIMM должна поддерживать платформа Intel LGA 1851 с процессорами Core Ultra 200, но официально это пока не подтверждено, что касается AMD AM5 — компания MSI подтвердила совместимость CUDIMM с процессорами AMD Ryzen 9000 и 8000 серий.

#asus #ddr5 #оперативная память
Источник: youtube.com
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