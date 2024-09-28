Поддержка Ryzen 7000 возможна в будущем, но гарантий нет.

Недавно стало известно, что новая настольная платформа Intel LGA 1851 и настольные процессоры Core Ultra 200 будут поддерживать оперативную память DDR5 CUDIMM с делителем контроллера памяти Gear 2. Ожидаемо возникли вопросы, будет ли платформа AMD AM5 поддерживать CUDIMM. Ответ — да, но совместимость может зависеть от используемой памяти, материнской платы и процессора.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

Во время недавней пресс-конференции компания MSI подтвердила, что её материнские платы с чипсетами AMD X870 будут поддерживать CUDIMM модули памяти, сообщает VideoCardz. Компания обсудила изменения в конструкции слотов памяти для улучшения качества сигнала и подтвердила поддержку CUDIMM на процессорах серий AMD Ryzen 8000 и 9000. Причину, по которой процессоры Ryzen 7000, лишены этой поддержки, объяснил в видеоролике специалист, известный под псевдонимом TOPPC, оверклокер MSI.

Видео TOPPC содержит подробную информацию о технологиях памяти следующего поколения, таких как CAMM2 и CUDIMM. Он подтверждает, что CUDIMM будет поддерживаться процессорами серии AMD Ryzen 8000 и 9000, но не Ryzen 7000, по крайней мере, пока. Поддержка Ryzen 7000 возможна в будущем, но гарантий нет. Также специалист упоминает, что материнские платы с CUDIMM могут изначально загружаться на более низкой частоте, которую можно настроить вручную на поддерживаемую скорость или сделать это автоматически. Более подробная информация недоступна из-за отсутствия памяти CUDIMM на рынке.

Источник изображения: TOPPC, YouTube

CUDIMM — это новый тип памяти со встроенной микросхемой для управления тактовой частотой, независимой от центрального процессора и его контроллера памяти. Это повышает целостность сигнала и позволяет производителям памяти достигать более высоких частот. Несколько компаний уже анонсировали комплекты памяти со скоростью от 9200 до 9600 мегатранзакций в секунду (МТ/с), а некоторые уже оповестили о работе над комплектами со скоростью 10000 МТ/с. Однако, по мнению TOPPC, до широкого внедрения памяти со скоростью 10000 МТ/с ещё далеко.