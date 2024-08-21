Это позволит повысить скорость на величину до 400 МТ/с.

Компания ASUS представила со своими материнскими платами ROG Crosshair X870E Hero и ROG Strix X870E-E Gaming новое конструктивное решение, которое, со слова компании, улучшит разгон оперативной памяти, оно получило название NitroPath.

ASUS утверждает, что в выделенных красным цветом областях обычных слотов DRAM уровень шума самый высокий. Источник изображения: ASUS и OC3D

В ASUS модернизировали DRAM слоты DDR5: на 39% укоротили контакты, изменили их форму, на 57% повысили силу прижима. Изменения должны уменьшить помехи примерно на 40%, повысив целостность сигнала, в свою очередь, это положительно скажется на разгонном потенциале и позволит повысить скорость памяти на величину около 400 мегатранзакций в секунду (МТ/с), сообщает OC3D. Благодаря NitroPath материнские платы ASUS ROG Crosshair X870E Hero и ROG Strix X870E-E Gaming обеспечат наилучшую поддержку скоростной памяти.

Как сообщалось сегодня, материнские платы AMD X870E и X870 ожидают не ранее конца сентября.