Данная скорость доступна при задержках CL44-56-56.

G.Skill представила новый комплект оперативной памяти премиум-класса для платформы AMD — это Trident Z5 Royal NEO в комплектации с двумя модулями по 24 гигабайта, скоростью работы 9000 мегатранзакций в секунду (МТ/с) при задержках CL44-56-56, сообщает VideoCardz. Комплект оптимизирован исключительно для работы на новой платформе AMD — на модули записаны профили AMD EXPO, профили Intel XMP 3.0 отсутствуют.

Источник изображения: G.Skill

Демонстрация работы комплекта проводилась на материнской плате ASUS ROG Crosshair X870E Hero с процессором AMD Ryzen 7 8700G. Указанная материнская плата использует фирменную технологию под названием NitroPath — контакты в DIMM слотах укорочены, имеют нестандартную форму и увеличенную силу прижима. По информации ASUS, новая конструкция более устойчива к помехам, а значит потенциально позволит добиться более высоких скоростей работы памяти при разгоне.

Источник изображения: G.Skill

Компания не сообщила, когда новый комплект поступит в продажу и сколько будет стоить, тем не менее, учитывая класс продукта и заявленные характеристики, становится понятно, что стоить память будет недёшево.