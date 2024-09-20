Согласно нескольким источникам Moore's Law Is Dead, прирост ожидается 12% и более, есть результат в Cinebench R23.

Инсайдер Moore's Law Is Dead рассказал на своём YouTube канале, какую однопоточную производительность можно ожидать от будущего флагмана Intel Arrow Lake, передаёт Notebookcheck. Один из источников инсайдера говорит о приросте однопоточной производительности 12% и выше относительно флагмана Raptor Lake, другой заявляет о приросте 13…15% и более. Отмечается, что это пиковые показатели, которые наблюдаются не во всех рабочих сценариях.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

В распоряжении Moore's Law Is Dead оказался снимок экрана с результатом тестирования некоего 24-ядерного процессора в Cinebench R23. Утверждается, что это настольный процессор из семейства Arrow Lake. Пока известно только об одной такой модели в составе стартовой линейки — флагманском Intel Core Ultra 9 285K. Процессор набрал около 2000 баллов в однопоточном тесте, работая на частоте до 4,5 гигагерц, что далеко от максимальных 5,7 гигагерц. Экстраполируя результат, инсайдер говорит об оценке свыше 2500 баллов в однопотоке. По подсчётам Notebookcheck, это примерно на 8% превышает показатели Intel Core i9-14900K и на 12% показатели AMD Ryzen 9 9950X.

Источник изображений: Moore's Law Is Dead, YouTube

Прогнозы воодушевляют, однако не стоит всецело полагаться на информацию из слухов, отмечают специалисты Notebookcheck. Даты презентации и начала продаж настольных процессоров Intel Core Ultra 2-го поколения официально пока не назывались, инсайдеры говорят о старте продаж в конце октября. Вполне вероятно, что так оно и будет, новинки замечены в каталогах различных интернет-магазинов, в Сети уже появились изображения коробочных вариантов — оформление поменялось.