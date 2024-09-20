Ранее в Сети оказалось изображение коробки флагмана.

Накануне в Сети появилось изображение упаковки настольного процессора Intel Core Ultra 285K, а теперь можно взглянуть на упаковку вариантов Core Ultra 7 и 5, сообщает TechPowerUp со ссылкой на блогера @momomo_us в социально сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

Новый основной цвет коробок не синий, а чёрный. В отличие от флагманского процессора, коробки Core Ultra 7 и 5 ожидаемо более простые, как и комплектация — в данном случае нет каких-либо дополнительных дизайнерских изысков, аксессуаров, футляров и прочего — просто коробки, картон и процессор в пластиковом блистере, также должна присутствовать фирменная наклейка и документация.

Источник изображений: @momomo_us в X (заблокирована в РФ), TechPowerUp

На фронтальной части коробок можно увидеть название нового бренда Intel Core Ultra, надписи Unlocked и Series 2, которое указывают на наличие разблокированного множителя и то, что процессоры относятся к серии Core Ultra 2-го поколения, к слову, 1-го поколения на настольных ПК не было. В верхнем правом углу располагается цифра (9, 7 и 5), обозначающая класс процессора в рамках этой линейки.

Ожидается, что Intel выпустит настольные процессоры Arrow Lake-S в конце октября 2024 года, анонс ожидают 10 октября, но всё это не подтверждено.