Новый вариант оформления и новый футляр.

В VideoCardz опубликовали, предположительно, изображение упаковки флагманского процессора из будущей настольной серии Core Ultra 2-го поколения (Arrow Lake-S).

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

Вместе с переходом к новому брендингу меняется и цветовое оформление, коробка преимущественно оформлена в тёмно-синем или даже чёрном цвете, присутствует узор из светло-синих точек, сбоку окно, через которое виден серебристый футляр с процессором, внутри цветовой градиент переходит из тёмно- в светло-синий. Футляр на этот раз выполнен не в виде кремниевой пластины, это что-то другое многоугольной формы.

Источник изображения: VideoCardz

На старте Intel Core Ultra 9 285K будет флагманским процессором серии, вероятно, единственным Core Ultra 9, поскольку модель KF до сих пор не засветилась в Сети и, по прогнозам, на старте продаж не появится. Официально характеристики процессоров неизвестны, как и дата их презентации, однако процессоры Arrow Lake-S уже оставили следы в различных бенчмарках и появляются в каталогах интернет-магазинов: флагман получит 24 ядра в конфигурации 8P+16E, Hyper-Threading не ожидается, поэтому потоков тоже 24. Базовый уровень TDP составит 125 ватт, пиковая частота 5,7 гигагерц. Процессор основан на совершенно новых архитектурах, Lion Cove для производительных ядер и Skymont для эффективных.