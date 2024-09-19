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Moleculo
В CPU-Z появилась ​​поддержка невыпущенных процессоров Intel Core Ultra 5 235 и 225
Утилита обновляется в преддверии запуска новой серии настольных процессоров Intel.

В недавнем обновлении CPU-Z до версии 2.11 была внедрена поддержка трёх новых процессоров Intel из ещё не выпущенной настольной серии Core Ultra 2-го поколения, сообщает VideoCardz. Это модели без разблокированного множителя: Core Ultra 5 235, 225 и 225F. Официально конфигурации этих процессоров неизвестны, по предположениям, первая модель в списке получит 14 ядер в конфигурации 6P+8E и сможет повышать частоту производительных ядер до 5 гигагерц, две другие модели получат 10 ядер в конфигурации 6P+4E и будут работать на частоте до 4,9 гигагерц. Как и ранее, индекс F обозначает отсутствие интегрированной графики. В перечисленных процессорах без индекса F ожидают не более двух ядер Xe-LPG (семейство графических решений Alchemist).

Источник изображения:  Daniel Pantu, Unsplash

Применительно к Intel Arrow Lake в новой версии CPU-Z есть и другие изменения — поддержка будущих процессоров продолжает улучшаться, были внедрены изменения для более точного определения множителя. Также обновление улучшило поддержку процессоров Intel Core 14-го поколения серии E — компания неожиданно представила эти новинки в июле, у них нет эффективных E-ядер. В остальном обновление улучшило поддержку процессоров AMD Granite Ridge и Strix Point, добавило информацию о версии микрокода BIOS на вкладке с информацией о материнской плате.

По слухам, анонс настольных процессоров Intel Core Ultra 200 состоится 10 октября, а старт продаж — 24 октября. Но первыми появятся разблокированные процессоры с индексом K, пять моделей уже заметили в каталогах зарубежных интернет-магазинов. Модели без индекса K, скорее всего, появятся позже, ориентир — январь следующего года.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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