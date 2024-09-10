Цены близки к таковым у процессоров Core 14-го поколения.

Пять настольных процессоров Intel Core Ultra 200 появились в каталоге канадского интернет-магазина PC Canada, сообщает VideoCardz. Это флагманский Core Ultra 9 285K, а также Core Ultra 7 265K и KF, Core Ultra 5 245K и KF. Ранее стартовая линейка процессоров в том же составе была замечена ещё в нескольких каталогах — похоже, Intel не собирается выпускать версию Core Ultra 9 285KF без интегрированной графики на старте продаж.

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Предварительные цены на процессоры, указанные PC Canada, находятся в диапазоне от 425 до 848 канадских долларов. Относительно Intel Core i9-14900K новый флагман на 3% дороже, а вот Core Ultra 7 265K на 2% дешевле Core i7-14700K. Что касается Core Ultra 5 245K, цена практически идентична таковой у Core i5-14600K. Тем не менее, в VideoCardz считают, что текущие цены почти наверняка не являются официальными, скорее всего, это временные заполнители.

Источник изображения: PC Canada и VideoCardz

Intel пока не назвала дату презентации новых настольных процессоров Intel Core Ultra 200 для платформы LGA 1851. Сентябрьское мероприятие Innovation, где эти процессоры могли представить, отложили до лучших времён из-за финансовых проблем. По слухам, первые процессоры Core Ultra 200 представят 10 октября, а продавать за рубежом начнут 17 октября.