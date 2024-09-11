Результат можно будет оценить в будущих видеокартах.

Sony мотивировала улучшение трассировки лучей в новой графической архитектуре AMD, рассказал изданию CNET ведущий системный архитектор игровых консолей Sony PS4, PS5 и PS5 Pro Марк Черни (Mark Cerny), сообщает TweakTown. Специалист не назвал конкретные наименования архитектур, но считается, что в архитектуре RNDA 4 будут реализованы все новые улучшения для трассировки лучей и это многократно повысит производительность будущих видеокарт.

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«В PS5 Pro используются новые расширенные наборы функций (трассировки лучей), которые AMD разработала в рамках следующего шага своей архитектурной дорожной карты», — сказал Марк Черни в интервью CNET. «Но если осмотреться, то других графических процессоров AMD, использующих эти технологии, пока нет. Мы мотивировали разработку, и я очень рад, что мы это сделали — реакция разработчиков была невероятно позитивной».

Тем не менее, старший вице-президент и генеральный директор бизнес-группы вычислительной техники и графики в AMD Джек Хюинь (Jack Huynh) недавно намекнул, что AMD на данный момент не заинтересована во флагманском потребительском сегменте игровых видеокарт. Согласно новой стратегии, компания стремится «…создавать лучшие продукты по подходящей цене…», увеличивать долю рынка и завоёвывать внимание разработчиков к своей продукции. По слухам, видеокарты Radeon RX 8000 предложат примерно тот же уровень производительности в растеризации, что и текущая линейка, но производительность в сценариях с трассировкой лучей станет намного выше. Кроме этого, компания движется к созданию унифицированной графической архитектуры UDNA.

Sony представила игровую консоль PS5 Pro накануне. Основные улучшения новой версии: более производительный графический процессор, архитектурные улучшения для повышения производительности в сценариях с трассировкой лучей, масштабирование изображения на базе искусственного интеллекта PSSR. Многие игры PS5 получат обновления с улучшенной графикой, чтобы использовать потенциал PS5 Pro, также консоль предложит технологию Game Boost для повышения производительности обратно совместимых игр PS4. Подробнее во вчерашней новости.