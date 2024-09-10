Более производительный GPU, улучшенная трассировка лучей и масштабирование на основе искусственного интеллекта.

Sony PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) официально анонсирована, сообщает The Verge. Ведущий архитектор PS5 Марк Черни (Mark Cerny) кратко рассказал о новой консоли, отметив три основных улучшения: более производительный графический процессор, улучшенная трассировка лучей, масштабирование на основе искусственного интеллекта. Одна из ключевых причин появления PS5 Pro — избавить игроков от мук выбора между режимами производительности и качества.

Источник изображения: PlayStation, YouTube

Более производительный графический процессор и более быстрая память повысили скорость рендеринга на 45%, архитектурные улучшения повышают производительность в сценариях с трассировкой лучей: разработчики смогут ускорить рейкастинг в 2…3 раза. Повысить производительность поможет и новая технология масштабирования на основе искусственного интеллекта, она получила название PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) — PS5 Pro будет поддерживать разрешение до 8K. Марк Черни также подтвердил, что PS5 Pro получит специализированное оборудование для ускорения искусственного интеллекта.

В числе других аппаратных и программных улучшений PS5 Pro: Wi-Fi 7, встроенный накопитель на 2 терабайта, USB-C, технология Game Boost для повышения производительности обратно совместимых игр PS4 (насчитывается более 8500 наименований). Для получения преимущества от расширенных аппаратных возможностей PS5 Pro существующие игры должны быть обновлены, разработчики готовят соответствующие патчи, обновлённые игры получат отметку PS5 Pro Enhanced, на момент начала продаж консоли список таких игр будет насчитывать до 50 наименований, включая:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Источник изображения: PlayStation, YouTube

Цифровая версии PS5 Pro за рубежом появится в продаже 7 ноября и будет стоить 699,99 долларов США. Дисковод Blu-ray 4K с предназначенной для его установки боковой крышкой можно будет приобрести отдельно.



