Это позволит добиться большего внимания со стороны разработчиков.

Старший вице-президент AMD и генеральный менеджер бизнес-группы вычислений и графики Джек Хюинь (Jack Huynh) в ответ на вопрос Tom’s Hardware о планах по выпуску игровых видеокарт RDNA 4 флагманского уровня объяснил, что в потребительском сегменте для компании сейчас приоритетом является наращивание масштабов, а не стратегия «Царь горы». «…Я хочу создавать лучшие продукты по подходящей цене…», — отметил Хюинь.

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Целью AMD является расширение доли на рынке потребительских видеокарт до 40…50%, только это позволит добиться большего внимания со стороны разработчиков и более тщательной оптимизации под свои продукты. Хюинь не сказал прямо, что у компании не будет видеокарт высокого класса в следующей серии (предположительно, Radeon RX 8000), но из ответов специалиста становится понятно, что борьба за флагманский сегмент компанию сейчас не интересует: «…Однажды мы сможем. Но сейчас моим приоритетом является расширение масштабов деятельности AMD. Потому что без масштаба мне сейчас не достучаться до разработчиков…».

По мнению специалиста, просто выпускать отличные решения в потребительском сегменте недостаточно, в пример Хюинь приводит процессоры AMD Ryzen: «…на протяжении трёх поколений у нас был продукт лучше, чем у Intel, но мы не получили такой большой доли. Для меня это означает, что дело в разработчиках, в выходе на рынок, и именно на этом я сейчас концентрируюсь…». Но в случае с процессорами компания не собирается отказываться от решений уровня Threadripper.

В серверном сегменте ситуация иная, в данном случае клиентов интересует совокупная стоимость владения и компания должна применять стратегию «Царь горы», чтобы предложить лучшие решения по производительности на доллар (включая затраты на размещение оборудования и т.д.).

В Tom’s Hardware отмечают, что отсутствие значимой конкуренции во флагманском сегменте может сказаться на ценах флагманских игровых видеокарт NVIDIA следующего поколения.