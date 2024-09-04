Устройство окончательно представят на CES 2025 в январе, продажи планируют начать в этом же месяце.

Компания MSI назвала на выставке IFA ориентировочную дату начала продаж нового игрового портативного компьютера Claw 8 AI+: окончательно представить устройство планируют на выставке CES 2025 в начале января следующего года и в этом же месяце должны стартовать продажи, — сообщает ComputerBase. MSI называет новинку первым в мире портативным игровым компьютером с процессором Intel Core Ultra 2-го поколения.

Источник изображения: MSI

На выставке IFA представители MSI снова подтвердили, что Claw 8 AI+ получит 8-дюймовый дисплей, аккумулятор ёмкостью 80 ватт-час, процессор Intel Lunar Lake, но какой именно, так и не уточняется. Консоль будет доступна в конфигурациях с 16 или 32 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5X. MSI Claw 8 AI+ не заменит текущую модель Claw 7 с процессорами Intel Meteor Lake, а дополнит её. Подробнее о характеристиках Claw 8 AI+ рассказывалось ранее.

Intel официально представила процессоры Lunar Lake накануне, в серию Core Ultra 200V вошли девять 8-ядерных моделей с интегрированной графикой нового поколения Battlemage. По данным Intel, флагманский процессор Core Ultra 9 288V с графикой Arc 140V предлагает в среднем на 16% большую игровую производительность чем AMD Ryzen AI 9 HX 370 с графикой Radeon 890M.