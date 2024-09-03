По данным компании, в играх флагман в среднем на 16% быстрее AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Intel официально представила процессоры Lunar Lake, серию Core Ultra 200V, которая в первую очередь нацелена на тонкие, лёгкие ноутбуки и прочие мобильные устройства небольшого формата, но, вероятно, появится также и в мини-ПК.

Источник изображения: Intel Corporation, ComputerBase

Источник изображения: Intel Corporation, ComputerBase

В Intel Lunar Lake объединяются процессорные ядра на совершенно новых архитектурах Lion Cove (P-ядра) и Skymont (E-ядра), совершенно новая интегрированная графика Xe2 (Battlemage), новый NPU 4. Процессоры состоят из нескольких кристаллов, которые «упаковываются» по технологии Intel Foveros, используется конструкция со встроенной оперативной памятью LPDDR5X-8533 (16 или 32 гигабайта) под названием Memory on Package (MoP). Intel подтверждает поддержку PCIe 5.0, Thunderbolt 4 и Wi-Fi 7.

Источник изображения: Intel Corporation, Wccftech

На старте в серию входит девять процессоров, все 8-ядерные с конфигурацией производительных и эффективных ядер 4P+4E. Процессоры отличаются между собой частотами, интегрированной графикой, вычислительной производительностью встроенного нейронного блока, объёмом памяти и некоторыми другими характеристиками. Подавляющее большинство процессоров работают с базовой настройкой мощности 17 ватт (настраиваемое минимальное значение 8 ватт), кратковременным повышением до 37 ватт в режиме Turbo. Исключением является флагманский процессор с базовой мощностью 30 ватт (17 ватт минимум).

Источник изображения: Intel Corporation, VideoCardz

Ссылаясь на собственные тесты в различных бенчмарках Intel заявляет о 18-процентном приросте однопоточной производительности P-ядер и 30-процентном приросте производительности интегрированной графики относительно Core Ultra 7 155H семейства Meteor Lake; 50-процентном снижении потребляемой энергии и двукратном увеличении производительности на ватт относительно Core Ultra 7 165H; трёхкратном повышении производительности в искусственном интеллекте (ИИ) относительно Core Ultra 7 155H.

Источник изображения: Intel Corporation, ComputerBase

В числе прочих заявлений: Intel Core Ultra 9 288V обеспечивает в 2,29 раз более высокую производительность на ватт относительно Core Ultra 7 165H; в 1,2 раза более высокую производительность относительно Qualcomm X1E-80-100.

Источник изображения: Intel Corporation, ComputerBase

В тесте автономности с использованием бенчмарка UL Procyon Office и приложения Microsoft Teams компания Intel сравнила три ноутбука с экранами 1080p диагональю от 14 до 16 дюймов и аккумуляторами ёмкостью около 75 ватт-час. Ноутбук с процессором Intel Core Ultra 9 288V проработал дольше всего: в UL Procyon Office 14 часов и 9,9 часов в Teams. Показатели ноутбука на базе процессора Qualcomm X1E-78-100 9,5 и 9,4 часов соответственно, на базе AMD HX 370 — 10,1 и 8,2 часа соответственно.

Встроенный NPU процессоров обеспечивает теоретическую вычислительную производительность в задачах ИИ до 48 триллионов операций в секунду (TOPS), а совокупная производительность лучших процессоров серии в ИИ достигает 120 TOPS.

Источник изображения: Intel Corporation, ComputerBase

Что касается интегрированной графики, в тестах Intel флагман Core Ultra 9 288V с графикой Arc 140V (8 ядер Xe2) в среднем оказался на 16% быстрее AMD Ryzen AI 9 HX 370. Новый медиа-движок Intel поддерживает кодирование и декодирование 10-битного HDR до 8K60 для кодеков H.265 и H.264, AV1 и VP9, а также декодирование VCC H.266.

За рубежом сегодня открываются предварительные заказы на первые устройства с процессорами Intel Lunar Lake, в свободной продаже они появятся с 24 сентября. Компьютеры Intel EVO с процессорами Lunar Lake будут выпущены в следующем году.

Источники: ComputerBase, Wccftech, VideoCardz.