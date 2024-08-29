Дисплей сенсорный, имеет разрешение FHD+ и поддержку VRR до 120 Гц.

MSI демонстрировала свою новую портативную игровую консоль Claw 8 AI+ на прошедшей выставке Computex, рассказали авторы ресурса lowyat.net, посетившие стенд компании.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

Устройство будет основано на одном из процессоров Intel Lunar Lake, каком, пока не называется, поскольку Intel представит эту серию только 3 сентября. По сравнению с предшественником новый игровой портативный компьютер получит более крупный 8-дюймовый дисплей, он построен по технологии IPS, поддерживает сенсорный ввод. Разрешение дисплея FHD+, яркость до 500 нит, есть поддержка переменной частоты обновления (Variable Refresh Rate, VRR) до 120 герц. В числе других преимуществ MSI Claw 8 AI+ над Claw 7 два порта Thunderbolt 4 вместо одного; более ёмкая батарея, 80 ватт-час против 53 у предыдущей модели; поддержка нового программного обеспечения MSI Center M 2.0.

Источник изображения: lowyat.net

Устройство будет оснащаться системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками, а джойстики использовать датчики Холла. Цены MSI Claw 8 AI+ пока не называются, в компании собираются представить эти и другие подробности в следующем месяце.

Как ожидается, в серию процессоров Intel Lunar Lake преимущественно войдут модели с базовым уровнем энергопотребления 17 ватт, все они будут 8-ядерные с конфигурацией 4P+4E. Процессоры построены на базе новых архитектур, для P-ядер это Lion Cove, для E-ядер — Skymont. Ранее Intel заявляла, что прирост IPC ядер Lion Cove относительно Redwood Cove в среднем составляет 14%, а ядра Skymont в среднем на 2% быстрее ядер Raptor Cove (P-ядра настольных Raptor Lake) при решении базовых задач. В числе других улучшений: сниженная межкластерная задержка и улучшения в области управления потоками, благодаря чему Lunar Lake должны показывать многопоточную производительность на уровне Meteor Lake с большим количеством ядер. Процессоры будут оснащаться интегрированной графикой Battlemage (Xe2-LPG), которая, как ожидается, будет раза в 1,5 быстрее графики Meteor Lake. Наконец, в Lunar Lake встроен NPU производительностью до 48 триллионов операций в секунду (TOPS).