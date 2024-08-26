Цены на новинки до сих пор неизвестны.

Эмбарго на обзоры материнских плат AMD X870E и X870 спадает 30 сентября, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского блогера KENNY肯尼酷, который уже получил от ASUS одну из новых моделей для написания обзора — ROG Strix X870E-E Gaming WiFi.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

По информации блогера, с 20 августа можно демонстрировать платы, комплектацию, иными словами, записать и опубликовать процесс распаковки, в котором допускается упоминание только базовых характеристик. До 30 сентября никаких подробностей. Тем не менее, по информации VideoCardz, в середине сентября можно ожидать каких-то небольших мероприятий от производителей для знакомства потребителей с новыми продуктами.

Обычно после публикации обзоров вскорости начинаются продажи, поэтому, скорее всего, за рубежом материнские платы AMD X870E и X870 можно будет заказать уже 30 сентября или 1 октября. На данный момент на рынке доступны платы AMD с чипсетами 600 серии, они поддерживают новые процессоры Ryzen 9000 при условии, что производитель предоставил обновлённый BIOS для реализации такой поддержки.

В числе достоинств новых плат 800 серии поддержка Wi-Fi 7, USB4 и более быстрой памяти. Производители также внедряют свои улучшения и доработки, в частности, ASUS ранее рассказала о модернизации контактов на платах ROG Crosshair и Strix для повышения разгонного потенциала памяти, на платах ASUS и MSI заметили дополнительные 8-контактные коннекторы питания для PCIe слотов.

Цены плат AMD X870E и X870 до сих пор неизвестны, но очевидно, что это будут совсем не дешёвые решения. Что касается более доступных плат, время выхода новинок на базе чипсетов B850 и B840 неизвестно, но судя по закулисным разговорам на Gamescom, такие платы представят на выставке CES 2025 в начале следующего года, писали в ComputerBase.