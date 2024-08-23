Для видеокарт следующего поколения и вычислительных кластеров.

MSI добавила на флагманские материнские платы с чипсетами AMD X870E и X870 8-контактный разъём, который предназначен для дополнительного питания слотов PCIe, сообщает VideoCardz со ссылкой на журналистов французского ресурса Cowcotland, которые заметили это нововведение, изучая новые платы на выставке Gamescom.

Источник изображения: MSI Gaming, YouTube

MSI неофициально подтвердила Cowcotland, что этот разъём разработан специально для видеокарт следующего поколения. В недавней технической трансляции MSI отмечалось, что разъём необходим для дополнительного питания слотов в системах с вычислительными кластерами из нескольких видеокарт. Возможно, в новом поколении появятся видеокарты, которые и в одиночном режиме будут иметь некоторую выгоду от дополнительной мощности, доступной через слот PCIe, — предполагают в VideoCardz.

Сама концепция не является новой и эксклюзивной для MSI, так, в VideoCardz отмечают, что новая материнская плата ASUS ROG Crosshair X870E Hero также имеет дополнительный 8-контактный разъём питания. Платы для рабочих станций тоже оснащаются дополнительными разъёмами питания для большого количества слотов PCIe. К слову, в то время, когда технологии объединения нескольких видеокарт (NVIDIA SLI и AMD CrossFire) имели некоторую популярность в игровых системах энтузиастов, на продвинутых материнских платах тоже можно было встретить разъёмы дополнительного питания для слотов PCIe.