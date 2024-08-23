Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Материнские платы MSI X870 оснащены дополнительным 8-контактный разъёмом питания PCIe
Для видеокарт следующего поколения и вычислительных кластеров.

MSI добавила на флагманские материнские платы с чипсетами AMD X870E и X870 8-контактный разъём, который предназначен для дополнительного питания слотов PCIe, сообщает VideoCardz со ссылкой на журналистов французского ресурса Cowcotland, которые заметили это нововведение, изучая новые платы на выставке Gamescom.

Источник изображения: MSI Gaming, YouTube

MSI неофициально подтвердила Cowcotland, что этот разъём разработан специально для видеокарт следующего поколения. В недавней технической трансляции MSI отмечалось, что разъём необходим для дополнительного питания слотов в системах с вычислительными кластерами из нескольких видеокарт. Возможно, в новом поколении появятся видеокарты, которые и в одиночном режиме будут иметь некоторую выгоду от дополнительной мощности, доступной через слот PCIe, — предполагают в VideoCardz.

Сама концепция не является новой и эксклюзивной для MSI, так, в VideoCardz отмечают, что новая материнская плата ASUS ROG Crosshair X870E Hero также имеет дополнительный 8-контактный разъём питания. Платы для рабочих станций тоже оснащаются дополнительными разъёмами питания для большого количества слотов PCIe. К слову, в то время, когда технологии объединения нескольких видеокарт (NVIDIA SLI и AMD CrossFire) имели некоторую популярность в игровых системах энтузиастов, на продвинутых материнских платах тоже можно было встретить разъёмы дополнительного питания для слотов PCIe.

#msi #материнские платы
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
MSI выпустила видеокарту RTX 4070 Super Gaming Slim World of Warcraft Edition
GIGABYTE представила материнскую плату X870E AORUS Master
Материнские платы на Intel Z890 и AMD X870 получат усовершенствованные механизмы извлечения GPU
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
1
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
7
«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
2
Galaxy Z Fold 6 Ultra может выйти 25 сентября
+
Новый российский пассажирский самолет SJ-100 c двигателями ПД-8 взлетит только в 2025 году
+
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
+
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
7
На покровском направлении уничтожен модифицированный силами ВСУ M1A1SA Abrams
+
Информатор рассказал о степени готовности One UI 7 для Galaxy S24 Ultra и указал причины задержки
+
Возвращение экипажа Starliner на капсуле Dragon затруднено из-за отсутствия скафандров
5
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
+
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Тестирование защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro показывает новую планку прочности
+
Крупные московские дилеры снизили цены на Suzuki Jimny, Ertiga и Baleno
+
Epic Games радует геймеров новой акцией: две игры стоимостью 80 долларов теперь раздают бесплатно
4
Раскрыта скорость работы GPU в чипсете Snapdragon 8 Gen 4
+
Стали известны характеристики и дизайн iQOO 13
+
На фоне выхода нового смартфона Apple, iPhone 15 Pro Max в России подешевел на 75 000 рублей
+
Новая формула в теории аэродинамики ротора поможет получать больше энергии от ветряных турбин
1

Популярные статьи

Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
1
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
17
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Как разогнать Linux одним файлом
24
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
7
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
44
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
23
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
19
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
69

Сейчас обсуждают

Antithesis
16:41
Сути не видишь? "Как, почему такое вообще возможно" Россия ослабла из-за войны с Украиной. Этим и воспользовались экстремистские организации.
ФСИН сообщил о взятии заложников осуждёнными в исправительной колонии №19 в Волгоградской области
erno
16:40
А почему не пишите , что Украина еще один населенный пункт захватила в Курской области? Новости однобокие.
Десантники ВС РФ предотвратили высадку украинской пехоты на Днепре
Aaa
16:34
думаю ни на что. даже на чсв. но это не точно...
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
Antithesis
16:34
Забавно это слышать от того, кто топит за то, чтобы деды у власти ему диктовали что смотреть, читать и вообще как жить 🤡
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
FelsheR-BANZzZzZz
16:29
Все нормально, на Интеле проц расходка. Для богатых ок.
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
OgoGoLog
16:29
"хохлы это боги" Если только кринжа или суицида. Премию Дарвина жаль целому народу не дают.
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Lexagon
16:25
Никто не хвалится. У вас своё представление о процессе моей работы, которое может не иметь ничего общего с реальностью. Ещё раз повторю, критику готов принимать только от тех, кто что-то подобное в то...
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
Antithesis
16:25
Источник в самой новости, ссылка на тг канал и там видео есть работников скорой
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Antithesis
16:24
Это в какой вселенной? По данным Mediascope, совокупная аудитория YouTube в июне 2024 года в России достигла 95,56 млн человек, что составляет 80% населения страны. Где ты такие цифры на рутубе увид...
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Андрей Касянчук
16:23
Да здравствует полностью российский станок для пиления металла! Догоняем и перегоняем коллективный Запад! Ура. P.S. Лет через -дцать заново освоим производство полимеров... Уж тогда-то - заживём! P.P....
«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем