MSI добавила на флагманские материнские платы с чипсетами AMD X870E и X870 8-контактный разъём, который предназначен для дополнительного питания слотов PCIe, сообщает VideoCardz со ссылкой на журналистов французского ресурса Cowcotland, которые заметили это нововведение, изучая новые платы на выставке Gamescom.
MSI неофициально подтвердила Cowcotland, что этот разъём разработан специально для видеокарт следующего поколения. В недавней технической трансляции MSI отмечалось, что разъём необходим для дополнительного питания слотов в системах с вычислительными кластерами из нескольких видеокарт. Возможно, в новом поколении появятся видеокарты, которые и в одиночном режиме будут иметь некоторую выгоду от дополнительной мощности, доступной через слот PCIe, — предполагают в VideoCardz.
Сама концепция не является новой и эксклюзивной для MSI, так, в VideoCardz отмечают, что новая материнская плата ASUS ROG Crosshair X870E Hero также имеет дополнительный 8-контактный разъём питания. Платы для рабочих станций тоже оснащаются дополнительными разъёмами питания для большого количества слотов PCIe. К слову, в то время, когда технологии объединения нескольких видеокарт (NVIDIA SLI и AMD CrossFire) имели некоторую популярность в игровых системах энтузиастов, на продвинутых материнских платах тоже можно было встретить разъёмы дополнительного питания для слотов PCIe.