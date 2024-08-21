Официально сроки пока не подтверждены.

Материнские платы AMD 800 серии для массового сегмента стоит ожидать в начале 2025 года, к такому выводу пришли журналисты ComputerBase, побеседовав с различными производителями на выставке Gamescom. Скорее всего, платы представят на CES 2025.

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Официально AMD не подтвердила сроки появления плат на базе чипсетов B850 и B840, первый позиционируется разработчиком чипов как вариант для плат категории «крепкий середнячок» с отличным сочетанием цены и возможностей, второй ориентирован на платы начального уровня, пишет ComputerBase со ссылкой на Дэвида Макафи (David McAfee) из AMD.

Дэвида Макафи рассказывает про новые чипсеты и платы. Источник изображения: AMD, ComputerBase

Появление топовых плат на базе чипсетов AMD X870E и X870 ожидают не ранее конца сентября. Это будут дорогостоящие решения флагманского уровня с богатым набором возможностей, включая USB4 и Wi-Fi 7. AMD позиционирует платы на базе этих чипсетов, как «ультимативное» решение для игровых и рабочих систем, варианты X870 больше подойдут для систем небольшого форм-фактора.