Примерно в то же время могут представить новые 3D V-Cache процессоры.

Продажи материнских плат AMD X870 за рубежом начнутся 30 сентября, сообщает Wccftech со ссылкой на свои источники. О том, что обновлённые платы с разъёмом AM5 не планируют выпустить вместе с процессорами Ryzen 9000, ранее сообщал ресурс HardwareLuxx. Таким образом, у производителей и ритейлеров будет около двух месяцев, чтобы реализовать запасы плат 600 серии, если такая цель вообще преследуется. В дополнение к материнским платам X870E и X870 также появятся решения на базе чипсетов B850 и B840 массового сегмента, когда они ожидаются в продаже, ресурс не уточняет.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

реклама

Также в Wccftech косвенно подтверждают слухи о планах AMD представить новые 3D V-Cache процессоры примерно в то же время. Какие модели появятся первыми, неизвестно, однако кажется очевидным, что одной из них должен быть 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D или 9700X3D. Подобные модели популярны в игровых сборках, но в серии Ryzen 7000 компания выпустила 8-ядерный процессор с 3D V-Cache после 16- и 12-ядерных вариантов, в которых только один из чиплетов с ядрами оснащался дополнительным кэшем. В связи с этим потребовались доработка драйверов и адаптация планировщика, чтобы игры и приложения, зависимые от быстрой памяти, использовали только чиплет с 3D V-Cache.

Напротив, 8-ядерный AMD Ryzen 7 7800X3D благодаря наличию одного чиплета с ядрами подобных оптимизаций не требовал, что можно считать дополнительным плюсом. Ранее представитель AMD заявил, что в играх 7800X3D будет немного быстрее нового 9700X и, похоже, в AMD могли задуматься над этим — появились слухи о рассмотрении в компании вопроса об изменении спецификаций нового 8-ядерного чипа с повышением TDP и, вероятно, базовых частот, которые оказались слишком низкими, по сравнению с предшественниками.

Возвращаясь к новым платам, в Wccftech напоминают основные преимущества моделей, построенных на базе чипсетов X870 и X870E: поддержка USB4, PCIe Gen5 для M.2 накопителя и графики, поддержка более скоростных профилей разгона оперативной памяти EXPO. Согласно приведённой информации, чипсет X870E состоит из двух микросхем Promontory 21; X870 из одной, как и B650; в B840 используется одна микросхема Promontory 19.