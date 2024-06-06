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Moleculo
Материнские платы AMD X870(E) не появятся одновременно с процессорами Ryzen 9000
Первым покупателям новых процессоров придётся использовать их с платами 600 серии.

Материнские платы AMD X870(E) не появятся одновременно с процессорами Ryzen 9000, пишет ресурс HardwareLuxx. Первым покупателям новых процессоров с ядрами на базе микроархитектуры Zen 5 придётся использовать их с платами 600 серии.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Когда появятся новые платы, не уточняется, но специалисты считают, что в новых платах нет особой необходимости — новые чипсеты не предлагают каких-либо существенных улучшений или инноваций. В числе преимуществ материнских плат AMD X870(E) требование к обязательному наличию USB4, Wi-Fi 7 и поддержка немного более высоких скоростей памяти, тем не менее, в последнем случае возможности контроллера памяти в самом процессоре считаются более важными.

К слову, компания GIGABYTE анонсировала новую материнскую плату B650E AORUS PRO X USB4 — модель с USB4 и Wi-Fi 7, усиленным слотом PCIe Gen5 для видеокарт и четырьмя слотами M.2, три из которых тоже поддерживают PCIe Gen5. Плата основана на чипсете текущего поколения, однако по возможностям близка к будущим решениям.

#процессоры #материнские платы #amd ryzen 9000
Источник: hardwareluxx.de
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