Ранее представитель компании отметил, что 3D V-Cache чипы текущего поколения в играх по-прежнему будут быстрее.

По информации ресурса Wccftech, на рассмотрении в компании AMD находится вопрос о пересмотре некоторых спецификаций процессора Ryzen 7 9700X, включая TDP.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

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Ранее представитель AMD в интервью рассказал о том, что в играх Ryzen 7 7800X3D текущего поколения будет быстрее 9700X без 3D V-Cache, хотя и ненамного. Возможно, в AMD задумались над складывающейся ситуацией, которая явно не пойдёт на пользу продажам новинки, поэтому 9700X могут повысить базовый TDP с 65 до 120 Вт, а вместе с ним и базовую частоту, которая, к слову, на 400 МГц меньше, чем у 7800X3D, и на 700 МГц меньше, чем у 7700X. В соответствии с текущими спецификациями, 9700X работает на базовой частоте 3,8 ГГц с повышением до 5,5 ГГц.

По слухам, продажи процессоров AMD Ryzen 9000 начнутся в последний день следующего месяца: официально компания точную дату не называла, подтвердив лишь запуск серии в июле. Таким образом, до начала продаж ещё более месяца, чего должно быть достаточно для утверждения поправок. Согласно опубликованной информации, сейчас изменения находятся на стадии оценки.