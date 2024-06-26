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Moleculo
Colorful представила несколько GeForce RTX 4070 Ti SUPER с графическими процессорами AD102
Включая новую iGame Vulcan с более крупным кулером.

С выпуском новых моделей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER компания Colorful подтверждает, что для их производства теперь могут использовать графический процессор AD102 вместо AD103. Как сообщает VideoCardz, компания выпустила новинки в сериях iGame Vulcan и iGame Advanced.

iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Vulcan OC 16GB V2. Источник изображения: Colorful

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Модели Colorful с графическим процессором AD102 можно отличить по маркировке V2 в наименовании, также в случае с iGame Vulcan используется более продвинутая система охлаждения — карта стала толще на 1 см и использует девять тепловых трубок диаметром 8 мм вместо четырёх 6-мм и двух 8-мм. Точный номер нового варианта графического процессора AD102 остаётся неизвестен, предполагается, что это AD102-225, подтвердит или опровергнет эту информацию фото чипа либо информация из драйверов.

Источник изображения: Colorful

Как объясняют специалисты, технически NVIDIA может в любой момент заменить один графический процессор на другой с идентичными характеристиками. Однако на практике между одинаковыми моделями видеокарт с разными GPU могут проявиться незначительные различия в энергопотреблении или определённых возможностях кодирования. Эти различия также могут препятствовать глобальному запуску таких моделей.

iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Advanced OC 16GB V2. Источник изображения: Colorful

Обе представленные видеокарты настроены на работу при TDP выше эталонного, поэтому неясно, нужно ли модели на базе AD102 действительно больше мощности, чем модели на базе AD103. Накануне GeForce RTX 4070 Ti SUPER на базе AD102 появилась у MSI, её TDP вырос с 285 до 295 Вт, по сравнению с версией на базе AD103. Также AD102 используется в модели GIGABYTE WindForce Max OC, представленной недавно, пишет VideoCardz.

#nvidia #видеокарты #colorful
Источник: videocardz.com
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