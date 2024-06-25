Кроме цвета, похоже, немного изменилась конструкция бэкплейта.

Похоже, компания MSI готовит чёрную версию GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X с пометкой Black, сообщает Wccftech. Несколько изображений видеокарты были опубликованы блогером @wxnod в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: MSI, Wccftech, @wxnod в X (заблокирована в РФ)

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Судя по всему, вариант Black отличается от классической Ventus 3X с серо-серебристым кожухом не только цветом этого самого кожуха, но и дизайном задней панели. Оба варианта оснащаются чёрным бэкплейтом с незатейливым рисунком, в версии Black часть рисунка выполнена в белом цвете, а количество вентиляционных прорезей уменьшилось. Ещё одно возможно отличие: графический процессор AD102-225, а не AD103-275. Количество ядер CUDA не изменилось, просто NVIDIA может использовать для производства младших карт отбракованные более крупные GPU от старших моделей. Также видеокарта оснащается 16 ГБ видеопамяти GDDR6X (21 Гбит/с) с 256-битной шиной.

Источник изображения: MSI, Wccftech, @wxnod в X (заблокирована в РФ)

Это довольно крупная модель с тремя вентиляторами MSI Torx Fan 4.0 и общими размерами 322×136×62 мм. Видеокарта оснащена одним разъёмом дополнительного питания 12V-2x6 и четырьмя видеовыходами: двумя DisplayPort 1.4a и двумя HDMI 2.1a. Обычно цены на модели Ventus от MSI соответствуют рекомендованным, за рубежом эталонная RTX 4070 Ti SUPER стоит от 799 долларов США, пишет Wccftech.