Видеокарта получила большую систему охлаждения и отличается внушительными габаритами.

GIGABYTE представила видеокарту GeForce RTX 4070 Ti SUPER WindForce MAX OC, сообщает TechPowerUp. Модель оснастили большим воздушным кулером, что увеличило её габариты: длина 33,1 см, толщина 5,55 см (около 3 слотов расширения), высота 13,6 см — это может стать проблемой для владельцев корпусов Mid-Tower.

Источник изображения: GIGABYTE

реклама

GIGABYTE перенесла разъём питания 12VHPWR на торец видеокарты, причём, поскольку печатная плата короче системы охлаждения, в последней сделали вырез. Конструкция позволяет подключить кабель питания, избежав перегиба вблизи штекера, это важно, поскольку к кабелям 12VHPWR предъявляются жёсткие ограничения на изгиб.

Источник изображения: GIGABYTE

Система охлаждения WindForce MAX оснащается тремя вентиляторами с диаметром 100 мм, они продувают радиатор с девятью тепловыми трубками и большим медным теплосъёмником. Видеокарта получила заводской разгон до 2655 МГц по GPU (эталонная частота 2610 МГц), память при этом работает на скорости 21 Гбит/с в соответствии со стандартными спецификациями. Карта имеет двойной BIOS: указанная частота GPU зашита в стандартную прошивку, ещё есть режим Silent с упором на тишину, частоты в нём соответствуют эталонным.

Источник изображения: GIGABYTE

RTX 4070 Ti SUPER использует графический процессор с 8448 ядрами CUDA, видеокарта оснащается 16 ГБ памяти GDDR6X с шиной 256 бит.