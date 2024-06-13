Ранее серия Rising Phoenix (кит. 凤凰涅槃) с видеокартами AMD Radeon RX 7000 была представлена в Китае.

Компания XFX в скором времени может представить новую флагманскую серию видеокарт на глобальном рынке. Речь идёт о видеокартах Rising Phoenix (кит. 凤凰涅槃), которые ранее были представлены в Китае. К таким выводам авторы ресурса VideoCardz пришли после публикации компанией XFX нескольких тизеров в зарубежных социальных сетях. В частности, глобальный аккаунт XFX в X (заблокирована в РФ) разместил тизер нескольких новых дизайнов со сменными вентиляторами на магнитах — это одна из особенностей видеокарт Rising Phoenix.

Источник изображения: XFX, JD.com

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В Китае XFX представила в исполнении Rising Phoenix видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX и GRE, а также RX 7800 XT. Серия дебютировала с моделями, выполненными в чёрном цвете с красными акцентами, но позже появились и белые варианты. Все они оснащаются массивными системами охлаждения с тремя вентиляторами.

Официально XFX ещё не подтвердила планы по глобальному запуску новой серии видеокарт, также неизвестно её официальное название для глобального рынка.