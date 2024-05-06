Появились подробности о конструкции и дизайне.

После первоначального анонса на прошлой неделе компания XFX добавила больше информации о своей новой флагманской видеокарте AMD Radeon RX 7900 XTX с предполагаемым названием Phoenix Rising (кит. 凤凰涅槃). В частности, появилось фронтальное изображение видеокарты, на котором видно три вентилятора, сообщает VideoCardz. Подробная информация доступна на китайской торговой площадке JD.com. Будет ли модель представлена глобально или останется эксклюзивом для китайского рынка, неизвестно. Что касается цены, предварительно сообщается о 7899 юаней, продажи начинаются сегодня.

Источник изображения: XFX, JD.com

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Видеокарта будет оснащена тремя 100-миллиметровыми вентиляторами со скоростью вращения до 3200 оборотов в минуту. Производитель заявляет следующие характеристики: воздушный поток до 70,08 кубических футов в минуту (CFM) и статическое давление 4,88 миллиметров водяного столба.

Если машинный перевод с китайского верен, вентиляторы будут отличаться необычной конструкцией, судя по всему, крыльчатку можно будет отсоединить благодаря магнитному креплению, а в основе вентиляторов будут использоваться подшипники 4200GS.

Источник изображения: XFX, JD.com

Видеокарта будет выполнена в строгом дизайне, в чёрном цвете с красными акцентами. Присутствует ненавязчивая подсветка.

Источник изображения: XFX, JD.com

Как уже стало известно ранее, эту видеокарту XFX оснастит массивной системой охлаждения с большим радиатором, испарительной камерой и восемью тепловыми трубками.

Судя по изображениям, видеокарта занимает около четырёх слотов расширения и, скорее всего, будет увесистой — в комплект войдёт небольшой кронштейн.