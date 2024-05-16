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Moleculo
XFX представила белые версии Radeon RX 7900 GRE и RX 7800 XT в премиальном исполнении Rising Phoenix
Вентиляторы на магнитах в комплекте.

На прошлой неделе XFX представила флагманскую видеокарту AMD Radeon RX 7900 XTX в новом дизайне премиум класса. На сегодняшний день новинка продаётся только в Китае и называется 凤凰涅槃, что в переводе может означать Rising Phoenix. Как сообщает VideoCardz, теперь XFX начинает распространять дизайн на другие модели серии видеокарт Radeon RX 7000, представив Radeon RX 7900 GRE и RX 7800 XT в исполнении Rising Phoenix. В отличие от флагмана, эти видеокарты выполнены не в чёрном цвете с красными акцентами, а полностью белые: в белый цвет окрашены кожух системы охлаждения, вентиляторы, бэкплейт. Печатная плата по-прежнему чёрная.

Источник изображения: XFX, JD.com

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На первый взгляд, конструкция системы охлаждения выглядит идентично той, что применяется в Radeon RX 7900 XTX Rising Phoenix, однако рассматриваемые видеокарты немного меньше, их габариты 337×132×59 мм против 346×132×68 мм у флагмана. Также они используют два 8-контактных разъёма дополнительного питания вместо трёх, а один из вентиляторов стал немного меньше — диаметр 90 вместо 100 мм. Вентиляторы сохранили магнитное крепление и находятся в отдельной коробке, покупателю потребуется установить их самостоятельно — это не должно вызвать труда, возможно, для кого-то это даже будет необычным сюрпризом.

Источник изображения: XFX, JD.com

XFX разогнала Radeon RX 7900 GRE Rising Phoenix на 6,7%, видеокарта повышает частоты до 2394 МГц, а RX 7800 XT работает на стандартных частотах. Первая в Китае стоит 4299 юаней, вторая 4099 юаней.

#amd #видеокарты #xfx #amd radeon rx 7000
Источник: videocardz.com
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