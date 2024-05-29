Плат Intel у компании гораздо больше.

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заметили карточку с материнскими платами MaxSun для платформы Intel следующего поколения LGA 1851, сообщает VideoCardz. В списке присутствуют платы на базе чипсетов Z890, B860 и H810, что согласуется с обозначениями, используемыми Intel в последнее время.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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В списке упоминаются уже знакомые линейки плат, такие как iCraft, Terminator, ESports и Challenger — во всех из них будут представлены платы Z890 и B860. Платы начального уровня на базе чипсета H610 будут присутствовать во всех перечисленных линейках, кроме iCraft. Кроме этого одна плата B860 зарегистрирована в линейке Milestone.

Судя по всему, список плат также содержит несколько моделей для платформы AMD AM5, на базе чипсетов B850 и B840, не исключается, что последнее обозначение результат опечатки, либо AMD планирует представить новый среднебюджетный чипсет. Согласно документу, компания рассматривает выпуск плат для будущей платформы AMD в линейках Terminator, ESports, Challenger.

Источник изображения: VideoCardz

Стоит напомнить, что регистрация в ЕЭК не означает, что все платы будут выпущены производителем. На данный момент ожидается, что Intel расскажет подробнее о новых настольных процессорах Arrow Lake-S на выставке Computex 2024, также компания запланировала на конец сентября мероприятие Innovation 2024, где может состояться окончательная презентация перед запуском в четвёртом квартале. О планах AMD известно меньше, по слухам, компания представит новые настольные и мобильные процессоры на выставке Computex 2024 и запустит новые линейки не дожидаясь осени.