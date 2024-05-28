Презентацию всё также ожидают на Computex 2024.

AMD представит следующее поколение настольных процессоров Ryzen на выставке Computex, которая начнётся на следующей неделе, а начало продаж первых моделей новой серии можно ожидать в июле, сообщает VideoCardz со ссылкой на завуалированное сообщение инсайдера с китайского форума ChipHell.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

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Опубликованное сообщение также намекает, что количество ядер в новой серии не изменится, компания представит 16-, 12-, 8- и 6-ядерные модели, которые, скорее всего, будут использовать только «крупные» Zen 5 ядра. Напротив, процессоры для ноутбуков и других мобильных систем будут сочетать Zen 5 ядра с более плотными Zen 5c. Накануне представитель китайского производителя мини-ПК, компании AOOSTAR, дал понять, что мобильные процессоры AMD нового поколения (Strix Point) могут выпустить в августе. Таким образом, похоже, что AMD планирует развернуть первые Zen 5 серии в течение лета.

Информации о сроках появления 3D V-Cache моделей пока нет. Интервал между выпуском первых процессоров AMD Ryzen 7000 и появлением X3D вариантов составлял около полугода. По предположениям, компания может выпустить эти модификации после запуска линейки настольных процессоров конкурента. Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake-S) ожидаются в четвёртом квартале этого года.

Также накануне появились слухи, что новые материнские платы AMD AM5 будут выпущены в рамках серии 800, а не 700.