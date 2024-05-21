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Moleculo
Intel подтвердила запуск серии процессоров Arrow Lake в четвёртом квартале и подробности на Computex
Перед этим запланирован запуск серии Lunar Lake.

Intel подтвердила, что запуск серии процессоров следующего поколения Arrow Lake для настольных компьютеров и ноутбуков запланирован на четвёртый квартал 2024 года, сообщает Wccftech. В подробностях о новом семействе расскажут на предстоящей выставке Computex 2024 в июне.

Похоже, Intel начинает активно готовиться к выводу новых продуктов на рынок, запуск мобильных процессоров Lunar Lake запланирован на третий квартал этого года.

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Источник изображения: Intel

На опубликованном тизере показан рендер настольного процессора Intel Arrow Lake-S, кристалл выглядит монолитным, но содержит несколько плиток, включая плитку с процессорными ядрами, интегрированной графикой, плитки SOC и ввода-вывода, отмечают специалисты.

По слухам, максимальное количество ядер в настольной линейке процессоров Intel Arrow Lake-S останется прежним с максимальной конфигурацией 8P+16E, технологию Hyper-Threading могут отключить, ожидается увеличение кэш-памяти, больше линий PCIe 5.0, улучшенный контроллер памяти. Интегрированная графика в настольных процессорах будет основана на архитектуре Xe-LPG (Alchemist), в мобильных Arrow Lake-H ожидают несколько улучшенный вариант. Мобильные процессоры должны получить более производительные iGPU с большим количеством вычислительных блоков.

С новыми настольными процессорами должны представить и новые чипсеты для материнских плат 800-серии с разъёмом LGA 1851.

#intel #процессоры #intel arrow lake
Источник: wccftech.com
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Intel Lunar Lake на пути к запуску в третьем квартале: ИИ производительность GPU+NPU более 100 TOPS
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