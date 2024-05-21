Перед этим запланирован запуск серии Lunar Lake.

Intel подтвердила, что запуск серии процессоров следующего поколения Arrow Lake для настольных компьютеров и ноутбуков запланирован на четвёртый квартал 2024 года, сообщает Wccftech. В подробностях о новом семействе расскажут на предстоящей выставке Computex 2024 в июне.

Похоже, Intel начинает активно готовиться к выводу новых продуктов на рынок, запуск мобильных процессоров Lunar Lake запланирован на третий квартал этого года.

реклама

Источник изображения: Intel

На опубликованном тизере показан рендер настольного процессора Intel Arrow Lake-S, кристалл выглядит монолитным, но содержит несколько плиток, включая плитку с процессорными ядрами, интегрированной графикой, плитки SOC и ввода-вывода, отмечают специалисты.

По слухам, максимальное количество ядер в настольной линейке процессоров Intel Arrow Lake-S останется прежним с максимальной конфигурацией 8P+16E, технологию Hyper-Threading могут отключить, ожидается увеличение кэш-памяти, больше линий PCIe 5.0, улучшенный контроллер памяти. Интегрированная графика в настольных процессорах будет основана на архитектуре Xe-LPG (Alchemist), в мобильных Arrow Lake-H ожидают несколько улучшенный вариант. Мобильные процессоры должны получить более производительные iGPU с большим количеством вычислительных блоков.

С новыми настольными процессорами должны представить и новые чипсеты для материнских плат 800-серии с разъёмом LGA 1851.